- Aproape un an a trecut de la divorțul de Livia Eftimie, insa Catalin Bordea nu a renunțat la psiholog nici acum. Comediantul nici nu planuiește sa schimbe acest lucru. Catalin Bordea a trecut prin momente foarte grele dupa divorț, astfel ca și vindecarea necesita multa rabdare.

- Cristina Belciu a lasat Italia pentru cateva zile și a venit in Romania. Fosta iubita a lui Cristian Boureanu a acordat un interviu in cadrul caruia a dezvaluit ce planuri are pentru aceasta vara, dar și cum arata pentru ea vacanța perfecta.

- Irinel Columbeanu a ajuns sa locuiasca la azil, dar nu a fost uitat de fosta iubita. Oana Cojocaru il viziteaza pe fostul milionar, iar acum a spus motivul pentru care l-a parasit.Irinel Columbeanu a fost intotdeauna atras de femeile mai tinere decat, drept dovada casnicia cu Monica Gabor, dar și povestea…

- Liviu Dragnea și Irina Tanase au fost in centrul atenției publice din Romania datorita relației lor care a starnit numeroase controverse și discuții. Liviu Dragnea, fostul lider al Partidului Social Democrat (PSD) și unul dintre cei mai influenți politicieni din Romania, și Irina Tanase, o tanara mult…

- Cum arata casa Claudiei Iosif, fosta iubita a lui Dorian Popa, in care a investit o suma considerabila Continue reading Cum arata casa Claudiei Iosif, fosta iubita a lui Dorian Popa, in care a investit o suma considerabila at Tabu.

- Surpriza pentru Alex Dobrescu! Fostul iubit al Cristinei Cioran s-a trezit cu sacii de haine in strada, dupa scandalul pe care l-a avut cu ea! Alex Dobrescu le-a verificat și a confirmat ca acestea ii aparțin! Sacii de haine nu au venit oricum, ci cu un bilet pe masura gestului!