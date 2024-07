Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea unei cafenele este o idee de afacere tot mai des intalnita in ultima perioada. Dar pentru a avea succes intr-o astfel de afacere vei avea nevoie de mult mai mult decat pasiunea pentru cafea. Intr-o piața plina de concurența, ai nevoie de o str

- Lena Enache a trecut printr-un șoc uriaș, cand a vazut ca cineva cere bani in numele ei. Soția lui Gabi Enache a ajuns victima unei tentative de escrocherie, iar acum a decis sa traga un semnal de alarma in Romania! Lena Enache a izbucnit de nervi!

- Lena Enache este una dintre cele mai frumoase femei din showbizul romanesc. Soția fotbalistului Gabi Enache se poate declara o femeie fericita. Este mama a doi copii care ii fac viața minunata: Sofia, fiica sa cea mare dintr-o relație anteriora, și Edan, copilul pe care il are cu Gabi Enache. Blondina…

- Diana Șucu a oferit mai multe detalii despre mariajul omul de afaceri. Cei doi formeaza un cuplu de 20 de ani și incearca sa pastreze flacara iubirii aprinsa in mod constant. Dan Șucu și soția sa petrec mult timp impreuna, atat acasa, cat și in vacanțe și au o comunicare foarte deschisa.

- Lena Enache se poate numi o femeie implinita. Vedeta, cunoscuta drept „Cea mai frumoasa femeie din Romania”, este mama a doi copii, Sofia și Edan, și are o casnicie frumoasa alaturi de fotbalistul Gabi Enache. Blondina a fost prezenta, recent, la un eveniment monden din București și ne-a vorbit, in…

- Loni Willison, fosta soție a starului Baywatch Jeremy Jackson și candva un model de succes, supraviețuiește acum scotocind prin gunoaie, in California. Femeia de 40 de ani este acum intr-o stare care starnește ingrijorare, putand fi vazuta adesea in Los Angeles impingand un coș de cumparaturi in care…

- Gabi și Lena Enache demonstreaza ca sunt parinți responsabili in orice loc merg alaturi de baiețelul lor. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro i-au surprins in timp ce se aflau la cumparaturi, iar copilul a fost mereu in atenția lor.