Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a transmis un mesaj emoționant despre fiica ei, Isabela, in varsta de 9 ani. Vedeta a marturisit cum o ajuta fata ei in fiecare zi, mai ales in perioadele grele in care trebuie sa se descurce singura. Oana și Marius Elisei s-au separat in urma cu doar cateva luni.„Va spun sincer ca sentimentul…

- Oana Roman este o femeie puternica și reuștește sa treaca peste toate greutațile care ii ies in cale. Vedeta a dezvaluit cine ii este exemplul in viața in acest sens. Fiica Mioarei Roman a facut declarații emoționante intr-un interviu exclusiv pentru Xtra Night Show.

- Oana Zavoranu a spus lucrurilor pe nume! Vedeta are informații noi despre amanta lui Alex Ashraf, femeia pentru care a decis sa divorțeze și sa plece din casa brunetei. Oana Zavoranu nu s-a ferit sa spuna cu ce se ocupa iubita soțului ei și se pare ca ar fi vorba despre cea mai veche meserie din lume!

- Oana Roman dezvaluie mesajele private cu Marius Elisei! Vedeta s-a aratat extrem de revoltata dupa ce fostul soț, prezent in cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, a declarat ca a dorit sa se impace cu ea de dragul copilului. Iata insa ca lucrurile nu au stat chiar așa. Oana a prezentat mesajele compromițatoare…

- Marius Elisei a dezvaluit ca e pe deplin fericit la opt luni de la desparțirea de Oana Roman. De curand a implinit 37 de ani și a facut marturisiri in mediul online. Ieri, 24 septembrie, Marius Elisei și-a sarbatorit ziua de naștere. Discret dupa desparțirea de vedeta, acesta a distribuit pe Instagram,…

- Denisa Nechifor și Adrian Cristea au ramas in relații de prietenie, fiind implicați amandoi in creșterea și educarea fiicei lor, Rania. De ziua adolescentei, cei doi s-au intalnit și au ieșit impreuna la o cina, petrecand timp impreuna. Vedeta și-ar dori și o vacanța impreuna, in Europa.