Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Iosif a facut primele declarații dupa ce a aparut alaturi de Andrew Tate, milionarul britanic acuzat de trafic de persoane și viol. Fosta iubita a lui Dorian Popa a dezvaluit și ce s-a intamplat la petrecerea data de omul de afaceri și fratele lui, unde a intervenit și poliția. Zilele trecute,…

- PEDEAPSA… Judecatorii vasluieni au ajuns la finalul dosarului in care vasluianul Cristian Ifrim a fost acuzat de viol și violare de domiciliu. Instanța a decis ca pedeapsa acestuia sa fie de 7 ani și 4 luni de inchisoare, cu executare. In plus, dupa executarea pedepsei, Ifrim are de trecut și 4 ani…

- Frații Tate au dat o petrecere pe 20 iunie, acolo unde a fost invitata și Babs. Evenimentul nu s-a terminat tocmai bine pentru una dintre invitate, asta pentru ca de la petrecere a fost la un pas de a ajunge la spital, caci susține ca s-a accidentat atunci cand mergea cu ATV-ul, dar i-a spus ca mai…

- Cornel Țalnar (67 de ani), fostul mare jucator și antrenor al lui Dinamo, a oferit prima reacție dupa ce a caștigat procesul cu Cornel Dinu (75 de ani) pentru un apartament situat pe Calea Moșilor. „Procurorul” a oferit un scurt interviu pentru GSP.ro sambata in care l-a acuzat pe Țalnar ca a influențat…

- Lolrelai a avut o prima reacție, la scurt timp dupa ce a fost audiata soția doctorului acuzat ca ar fi abuzat-o. Dezvaluirile facute de blondina. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.