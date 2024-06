Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan susține ca a ingropat securea razboiului cu Laurențiu Reghecampf, fostul ei soț. Ei au vorbit la telefon și au decis de comun acord sa nu se mai certe in public, datorita copiiilor lor. Dupa ani de scandal in public și declarații aspre dintr-o parte și cealalta, Anamaria Prodan și Laurențiu…

- In plin proces de divorț, apar informații tulburatoare din casnicia Anamariei Prodan cu Laurențiu Reghecampf. In urma cu patru ani, antrenorul a descoperit ca soția lui are o relație cu Dan Alexa, bunul sau prieten.CITEȘTE AICI CE DOVEZI A GASIT LAURENȚIU REGHECAMPF INPROPRIA CASA!

- Tocmai cand apele pareau sa se linișteasca, Anamaria Prodan continua scandalul cu Laurențiu Reghecampf. Oamenii legii au pus poprire pe bunurile comune, inclusiv pe locuința. Antrenorul nu ar mai putea sa iși desfașoare activitatea profesionala așa cum și-ar dori: „Nu mai are dreptul”. Scandalul dintre…

- Antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf acuza ca i-au fost furate doua mașini de lux si o barca din casa in care a locuit cu fosta sa soție, prejudiciul ridicandu-se la aproximativ 400.000 de euro. In replica, Anamaria Prodan a spus pentru Digi24 ca un Ferrari este la ea și ca este un bun comun. Ba…

- Un nou mega-scandal zdruncina showbiz-ul romanesc! Scandalul dintre Prodanca și Reghe continua de aceasta data cu acuzații grave de furt. Vorbim despre un prejudiciu care se ridica la sute de mii de euro! Laurențiu Reghecampf a depus o plangere la poliție, dupa i-au disparut un bolid de lux și o ambarcațiune…

- In urma cu cateva ore, Laurențiu Reghecampf și avocatul lui au mers impreuna la Poliția Snagov pentru a depune o plangere penala. Reporterii Spynews.ro au vorbit in exclusivitate cu avocatul antrenorului și au obținut cateva declarații. De asemenea, prezentam in exclusivitate și punctul de vedere al…

- Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continua! Deși ambii iși doresc sa divorțeze unul de celalalt, se pare ca mai au de așteptat! Anamaria Proban a cerut audierea Corinei Caciuc in procesul de divorț! Vedeta a facut declarații exclusive despre ce urmeaza sa se intample in instanța!

- Laurențiu Reghecampf a devenit tata pentru a patra oara in urma cu cateva zile și este in culmea fericirii. Antrenorul a facut mai multe declarații acide la adresa fostei sale soții, Anamaria Prodan.La inceputul acestei luni, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au devenit parinții unui baiețel, care…