- Andreea Marin a fost internata in spital, unde a avut nevoie de ajutorul medicilor. Vedeta nu a dezvaluit motivul pentru care a fost internata, insa a postat pe Facebook un mesaj in semn de mulțumire pentru cei care i-au fost alaturi.Andreea Marin a facut primele declarații dupa ce a ajuns de urgența…

- Actrița Diana Cavallioti este casatorita cu directorul de montaj Eugen Kelem și au impreuna o fata in varsta de 6 ani. Vedeta spune ca nu iși dorește ca fiica ei sa ii calce pe urme și sa devina actrita.Diana Cavallioti face un rol spectaculos in serialul Bravo, tata!, de la Antena 1, unde este soția…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au parte de o relație plina de suișuri și coborașuri, dar se pare ca tot impreuna au ramas. Vedeta l-a incurajat pe omul de afaceri sa faca mai multe schimbari in viața sa, iar acesta a ascultat de sfaturile sale și rezultatele au inceput sa se vada.

- Dupa ce s-au desparțit, el a vrut impacarea. A cerut-o pentru a doua oara in casatorie, insa ea s-a lasat cu greu convinsa. Iata ce noi dezvaluiri a facut Cristina Cioran, in urma cu puțin timp, pentru Xtra Night Show, dar și care este relația dintre vedeta și fostul soț in acest moment!

- Apar noi detalii despre desparțirea dintre Oana Zavoranu și Alex Ashraf! Vedeta și-a lasat soțul sa plece la amanta fara bani! Acesta a ramas fara niciun leu, dupa ce Oana Zavoranu i-a blocat toate conturile bancare. Chiar și așa, l-a lasat sa iși ia hainele, iar o mare parte din ele au fost cumparate…

- Oana Zavoranu trece prin cele mai grele momente ale vieții sale din ultimii ani! Vedeta a aflat detalii incredibile despre ce facea Alex Ashraf cand o inșela cu amanata! Bruneta s-a simțit umilita de el cand acesta și-a lasat noua cucerire sa ii conduca mașina de lux, chiar daca aceasta aparține Oanei…

- Denisa Nechifor și Adrian Cristea au ramas in relații de prietenie, fiind implicați amandoi in creșterea și educarea fiicei lor, Rania. De ziua adolescentei, cei doi s-au intalnit și au ieșit impreuna la o cina, petrecand timp impreuna. Vedeta și-ar dori și o vacanța impreuna, in Europa.