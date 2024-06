Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu și Victor Vrinceanu s-au desparțit in urma cu un an, la doar trei luni dupa nașterea fiicei lor, Venice Victoria. Acum, jurnalistul Victor Vrinceanu a decis sa rupa tacerea și a dezvaluit detalii despre relația sa cu mama fiicei lui.Vrinceanu a marturisit ca Andreea Antonescu l-a dat…

- Adolescenta, care acum este o tanara in toata regula, nu și-a putut ascunde bucuria atunci cand și-a imbrațișat tatal pe Aeroportul Otopeni. Scenele emoționante au avut loc cu doar cateva ore in urma.Irinel și Irinuca Columbeanu s-au regasitIrinuca a parasit Romania in 2018 pentru a locui cu mama ei…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu nu iși mai vorbesc dupa experiența America Express Continue reading Andreea Balan și Andreea Antonescu nu iși mai vorbesc dupa experiența America Express. Ce s-a intamplat at Tabu.

- Andreea Balan și iubitul ei Victor Cornea au implinit ieri un an de relație. Cei doi s-au bucurat din plin de aceasta aniversare. Cu toate acestea, Andreea Antonescu are o alta parere despre iubitul fostei ei college de trupa.

- Andreea Antonescu a vorbit despre relația pe care Andreea Balan, fosta ei colega de la trupa Andre, o are in prezent cu Victor Cornea. Artista a povestit și despre un episod neplacut cu paparazzi.In urma cu 10 ani, Andreea Balan și Andreea Antonescu au decis sa aleaga cai separate in cariera, astfel…

- Andreea Balan a dat detalii despre cearta pe care a avut-o cu Andreea Antonescu și a dezvaluit motivul pentru care trupa Andre s-a destramat definitiv. Invitata la podcastul lui Horia Brenciu, artista a spus ce s-a intamplat la America Express intre ea și prietena sa.In anul 2004, Andreea Balan și Andreea…

- Ciprian Marica spune ca perioada in care a jucat fotbal a fost, de departe, cea mai frumoasa, pentru ca a putut sa se concentreze doar pe cariera. Nu numai ca s-a focusat pe activitate, dar i-a adus și bani frumoși.

- Anul trecut, Roxana Ciuhulescu a trecut prin momente cumplite, dupa ce fiica ei, Ana, a fost operata, dupa ce fusese diagnosticata cu o boala care avansase foarte repede in ultimii 3 ani, dupa cum chiar vedeta declara. In cadrul unui interviu pentru Xtra Night Show, Roxana Ciuhulescu a dezvaluit cat…