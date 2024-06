Stiri pe aceeasi tema

- Dinu Maxer a cerut-o in casatorie pe Magdalena Chihaia in Veneția, intr-un cadru de vis! Deși totul a aratat perfect, nu au lipsit problemele! Magdalena Chihaia a primit inelul recent, caci pana acum nu a putut sa il poarte! Iata ce s-a intamplat!

- O femeie și-a pierdut inelul de logodna printre pietre și le-a cerut ajutorul internauților sa il gaseasca. Imaginea s-a viralizat rapid și este acum una dintre cele mai greu de rezolvat iluzii optice.

- Dinu Maxer a facut pasul cel mare in relația cu Magdalena Chihaia. Deși sunt impreuna doar de cateva luni, artistul nu a mai stat pe ganduri și a cerut-o de soție. Iata cat a valorat inelul de logodna.

- Anisia Gafton a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Serghei, intr-un cadru de poveste, in timpul unei vacanțe in Grecia. Serghei a pregatit momentul perfect pentru a-i adresa intrebarea mult așteptata.Dupa cinci ani de relație, timp in care au fost și parteneri de scena, Serghei a ales sa o ceara…

- Impreuna cu iubitul ei, o cunoscuta vedeta din Romania a plecat intr-o vacanța de vis in Grecia, insa nu se aștepta sa aiba parte o surpriza de proporții. Anisia Gafton, caci despre ea este vorba, a fost ceruta in casatorie intr-o locație de-a dreptul speciala, la Acropola din Atena. Pe rețelele sociale,…

- Anisia Gafton traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de partenerul ei, Florin Serghei. Cei doi sunt impreuna de șase ani, iar acum vedeta a dat vestea cea mare: a fost ceruta in casatorie. Cum arata inelul de logodna. Cum arata inelul de logodna primit de Anisia Gafton Anisia Gafton, caștigatoarea…

- „Pentru mine, dansul este o modalitate de a exprima orice fara frica. Pot spune atat de multe lucruri fara sa rostesc niciun cuvant…” Sunt cuvintele balerinei Maia Elena Șestac din Feldru – acum eleva in clasa a VII-a la Liceul de Coregrafie și Arta Dramatica „Octavian Stroia” din Cluj. Maia este una…

- Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au desparțit cu mare scandal in 2022, cand erau la un pas sa se casatoreasca. De atunci au aparut mai multe probleme intre ei, iar acum s-au intalnit la tribunal, pentru o noua infațișsare a procesului. Vedetei nu i-a fost prelungit ordinul de restricție, iar din dosar…