- Laurențiu Reghecampf a oferit informații in exclusivitate la Xtra Night Show. Antrenorul spune care este relația dintre el și Laurențiu Jr., mai ales ca este acuzat ca nu iși face indatoririle de tata.

- Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au avut o noua infațișare la tribunal pentru procesul de divorț. Antrenorul a facut mai multe declarații importante cu privire la situația dintre el și inca soția sa.

- Zilele trecute, Laurențiu Reghecampf a mers cu poliția peste Anamaria Prodan, acuzand-o pe impresara ca i-a furat o ambarcațiune, in condițiile in care, in urma cu mai bine de o luna, cei doi au decis sa faca pace. Acum, vedeta spune ca nimic din ce au mai discutat nu mai este valabil, caci s-a lasat…

- Anamaria Prodan a facut mai multe marturisiri cu privire la situația tensionata dintre ea și fostul partener, Laurențiu Reghecampf. Impresara spune ca a avut mai multe cerințe cu privire la atitudinea acestuia, dar nu ar fi avut loc nicio schimbare , deși ar fi insistat in repetate randuri.

- Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu se mai termina. Antrenorul a acuzat-o pe fosta soție ca a instrainat unul dintre bunurile pentru partaj, motiv pentru care a mers cu poliția la poarta acesteia. Cei doi au intra intr-un nou proces, iar avocatul fsotului fotbalis a oferit mai…

- Anamaria Prodan a avut o reacție ironica in mediul online, dupa ce Laurențiu Reghecampf i-a depus plangere penala. Antrenorul o acuza pe fosta soție ca „a ratacit” cateva bunuri in valoare toatala de 600.000 de euro.

- Un nou mega-scandal zdruncina showbiz-ul romanesc! Scandalul dintre Prodanca și Reghe continua de aceasta data cu acuzații grave de furt. Vorbim despre un prejudiciu care se ridica la sute de mii de euro! Laurențiu Reghecampf a depus o plangere la poliție, dupa i-au disparut un bolid de lux și o ambarcațiune…

- Breaking News! Laurențiu Reghecampf risca pana la cinci ani de inchisoare dupa ce a batut-o pe Anamaria Prodan! A inceput urmarirea penala!Laurențiu Reghecampf a primit o lovitura puternica ieri, dupa ce instanța a decis inceperea urmaririi penale impotriva acestuia, pentru