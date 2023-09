Știri Constanta: Autoturism rasturnat in localitatea General Scarisoreanu. O persoana, ranita

Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un autoturism s a rasturnat in localitatea General Scarisoreanu.La fata locului a intervenit Garda 2Chirnogeni cu o autospeciala… [citeste mai departe]