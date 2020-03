XTB Romania: Coronavirusul poate aduce si vesti bune Putem vorbi deja despre o criza globala generata de raspandirea COVID-19 cu potentiale efecte negative in marea majoritate a sectoarelor economice.



In Romania si in lume, limitarea mobilitatii oamenilor a generat scaderea consumului de varii tipuri de produse si servicii. De cateva zile, toti antreprenorii romani iau in calcul sau chiar au inceput concedierile masive, trimiterea oamenilor in concedii fara plata sau in somaj tehnic.



Cu toate acestea, va propunem astazi sa analizam cu atentie si aspectele pozitive ale situatiei fara precedent prin care trecem cu totii in aceasta… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

