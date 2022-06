XTB: Motorină versus benzină . Cine va câștiga „războiul“ carburanților pe burse în perioada următoare? Deși benzina s-a ieftinit, motorina a atins noi maxime istorice in Romania, in Europa Centrala și de Est, dar și in SUA. Se așteapta ca diferența sa ramana ridicata sau chiar sa se majoreze, in perioada urmatoare, daca nu asistam la o temperare a ostilitaților in Ucraina. Motorina ar putea ramane, o perioada, sensibil mai scumpa decat benzina, cu toate ca ar fi unele speranțe de temperare spre vara, se mai arata in analiza casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania. Pe intreg parcursul anului trecut, in Romania prețurile la pompa ale motorinei și benzinei au ramas relativ apropiate.… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

