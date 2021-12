Stiri pe aceeasi tema

- John Deere a fost numit la CES® 2022 pentru cea mai buna inovație, Laureat in categoria de robotica și Laureat in Categoria Inteligența utilajului și Transport. Acesta este al treilea an consecutiv in care John Deere a primit Premiul pentru inovație de la Consumer Technology Association (CTA), care…

- Cu ocazia evenimentului anual CES (Consumer Electronics Show), BMW va dezvalui o versiune de performanța a lui iX, numit M60. Aceasta mașina va fi primul crossover electric de serie dezvoltat de catre divizia de performanța BMW M. Din primele informații oferite, propulsorul electric va dezvolta peste…

- Jandarmii din Harghita anunța ca incepand de vineri pana luni au fost primite șapte apeluri prin intermediul numarului unic de urgența 112, prin care era semnalata prezența unor urși in localitațile Praid, Varșag și Voșlobeni.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, invoca evaluari facute de experti internationali care arata faptul ca elevii care erau de nota 6 inainte de pandemie au ajuns la nivelul notei 4, in timpul invatarii online. De aceea, ministrul sustine derularea orelor cu prezenta fizica. Potrivit ministrului,…

- Primaria Constanta anunta ca persoanele care au vaccinare completa 2 doze de vaccin Astra Zeneca, Moderna sau Pfizer, respectiv 1 doza Johnsonamp;Johnson efectuata in perioada 03 31.10.2021 la centrele de vaccinare de la Pavilionul Expozitional si City Park Mall se pot prezenta pentru ridicarea tichetelor…

- Retailerul evoMag anunta ca, de la debutul propriei campanii de Black Fruday, in data de 29 octombrie, si pana in prezent, a livrat 90% dintre produsele comandate, durata medie de livrare fiind de 24 de ore la inregistrarea comenzii. Pe de alta parte, comerciantul precizeaza ca, vineri, 12 noiembrie,…

- Consiliul Județean Timiș are nevoie de comercianți dornici sa asigure mancare sau produse cu specific de iarna la Parcul Craciunului de la Muzeul Satului Banațean. Cei care opteaza pentru o casuța nu trebuie sa o amenajeze festiv, acest lucru cazand in sarcina echipei de organizare a evenimentului.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca cele doua saptamani de vacanta vor fi recuperate, cel mai probabil, in luna ianuarie. ”Cele doua saptamani de vacanta suplimentara sunt convins ca se vor transforma in doua saptamani de scoala cu prezenta fizica intre 3 si 14 ianuarie, pentru gimnaziu…