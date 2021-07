Stiri pe aceeasi tema

- Elizabeth Short, cunoscuta ca Dalia Neagra, avea 22 de ani cand a fost ucisa. Pe 15 ianuarie 1947, trupul ei a fost gasit pe o strada din Los Angeles. Crima este invaluita in mister, chiar daca au fost avansate mai multe ipoteze legate de identitatea criminalului.

- In urma cu doar cateva saptamani vorbeam despre marea dragoste a Xoniei, dar iata ca acum lucrurile stau cu totul diferit. Artista a șters orice urma de relație de pe contul sau de Instagram și se pare ca s-ar fi desparțit.

- Jennifer Lopez (51 de ani) și Alex Rodriguez (45 de ani) au confirmat ca și-au rupt logodna la mijlocul lunii aprilie a anului acesta. Dupa nici macar o luna de la desparțire, solista a fost surprinsa de catre paparazzi petrecand un weekend in Montana, SUA, cu un alt fost logodnic, actorul Ben Affleck…

- Xonia și-a gasit marea dragoste in pandemie. Vedeta urmeaza sa se mute definitiv din Romania in Los Angeles impreuna cu iubitul ei, un taiwanez bogat care locuiește inca din copilarie in America. Inainte de marea plecare, artista lucreaza intens pe plan muzical, dar are grija și de aspectul fizic, in…

- Xonia a aluat o decizie radicala in ultima perioada și a dezvaluit, in cadrul emisiunii Xtra Night Show, ca va parasi Romania. Aceasta se va muta alaturi de iubitul ei in America, unde iși continua cariera muzicala. Xonia pleaca din țara la sfarșitul lunii mai și abia așteapta sa faca pasul important…

- Xonia și-a gasit marea dragoste departe de țara, tocmai in America, iar cantareața se muta definitiv din Romania. Vedeta a anunțat ca deja iși va trimite toate lucrurile in Statele Unite ale Americii.

- Plecat de la echipa cu cateva ore inainte ca Ripensia sa intalneasca Universitatea Cluj, se pare ca victoria impotriva ardelenilor a adus liniștea la clubul banațean, iar antrenorul a revenit langa formație. Cosmin Petruescu a preluat echipa din vara anului trecut și are meritul ca a creat un grup…