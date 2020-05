Stiri pe aceeasi tema

- „Oamenii din orașul Wuhan au revenit la munca. Fotografiile sunt sfașietoare. Așa ne vom intoarce și noi?”, se intreaba un tanar, pe Twitter , in timp ce posteaza doua fotografii realizate chiar in epicentrul epidemiei, in orașul Wuhan, locul de unde a pornit totul. Totul a revenit la normal, virusul…

- Dupa 17 zile in care au lucrat cot la cot cu medicii italieni, patru medici romani din Timisoara si unul din Resita, s-au intors, sambata, acasa. Voluntarii din Lombardia au fost adusi de la Bucuresti pe aeroportul „Traian Vuia" cu o aeronava MAI.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat sambata, ca pana in prezent aproximativ 200.000 de romani s-au intors in tara, iar pana la Paste autoritatile se asteapta la inca 200.000. Romania se pregateste de scenariul 4, iar o noua ordonanta militara urmeaza sa fie publicata curand.Citește…

- Un nou dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor a fost deschis de procurorii din Alba, fiind cercetat un barbat din orasul Zlatna care a revenit in 5 martie din Italia si a plecat in 13 martie in Franta, fara ca organele cu atributii in prevenirea coronavirusului…

- Peste doua sute de botosaneni s-au intors din Italia in aceasta perioada. Majoritatea sunt din mediul rural. Dintre acestia doar 5 au declarat ca s-au intors din cu risc, fiind izolati la domiciliu. Totodata in centrele de carantina din judet se afla 39 de persoane. Una dintre acestea a fost testata…

- Studentul de la Universitatea de Petrol-Gaze din Ploiesti, care luni s-a prezentat ca cabinetul din campusul universitatii prezentand febra, la cateva ore dupa ce a revenit din regiunea italiana Lombardia, nu are coronavirus, arata primul test. El ramane internat pentru noi teste, potrivit news.ro.Primul…

- Icoanele plecate in 2005 din Buzau pentru a innobila biserica romaneasca din teatrul de operatii din Kandahar, Afganistan, au revenit acasa. Au fost ratacite intr-un depozit, iar dupa aproape 5 ani de cautari preotul militar Alexandru Tudose a reusit sa le gaseasca si le-a adus acasa, in cafasul Bisericii…