- Lora a schimbat prefixul, a implinit 40 de ani. Artista demonstreaza ca acea zicala - varsta e doar un numar, este complet adevarata. Cantareața e intr-o forma de zile mari, și nimeni nu ar zice ca a implinit patru decenii de viața. Ionuț Ghenu, mesaj emoționant pentru Lora, de ziua ei. Ce i-a transmis…

- Carmen de la Salciua se lovește din nou de rautați la adresa ei, in mediul online, și vine cu o noua replica pentru hateri. Dupa ce i s-a spus ca „nu e frumoasa”, cantareața a ținut sa transmita gandurile ei cu privire la acest aspect.

- Pe plan personal, Sore a inceput un nou capitol, dupa pandemie. Artista s-a desparțit de tatal fiicei sale, Erin, insa decizia lor nu a afectat in vreun fel creșterea copilei. Cantareața a declarat, in exclusivitate pentru Impact.ro, ca Mircea este la fel de prezent in viața fiicei sale ca și inainte…

- Celia a devenit mama pentru a doua oara in luna februarie, dar a amanat puțin botezul, fiind indecisa cu privire la locul in care va fi organizat. Totuși, artista și soțul ei au reușit sa stabileasca data și țara in care va avea loc marele eveniment, in cele din urma. Cantareața a dat noile detalii…

- Mariah Carey a fost data in judecata de compozitorul Andy Stone, pentru piesa ”All I Want For Christmas is You”. Ce acuzații au fost aduse la adresa celebrei artiste, dar și ce suma este nevoita sa plateasca. Cantareața nu a vorbit public despre situația prin care ar trece in momentul de fața.

- Xonia s-a desparțit de iubitul ei, cu puțin timp inainte de a participa la „Survivor Romania” 2022. Din pacate, relația nu a mers, deși vedeta se mutase in America alaturi de barbat, nu inainte de a-și vinde tot ce avea in Romania. Fosta concurenta de la Survivor era decisa sa se mute definitiv in America,…

- Carmen de la Salciua reacționeaza la Antena Stars dupa ce Armin Nicoara a acuzat-o ca i-ar fi furat o piesa. Cantareața susține ca nimic din ce artistul a declarat nu e adevarat și nu ințelege de ce a izbucnit acest scandal.

- Niculina Stoican a trecut prin momente grele din cauza problemelor de sanatate ale bunicii ei. Cantareața a izbucnit in plans in timpul unei convorbiri telefonice cu reporterii Antena Stars, dupa ce a povestit situața in care s-a aflat cu bunica ei, care are 94 de ani.