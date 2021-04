Stiri pe aceeasi tema

- TCL a anunțat lansarea unei serii de televizoare TCL-Google pentru clienții TCL, incepand cu cei din Statele Unite ale Americii și continuand, conform strategiei de dezvoltare a companiei, și cu alte țari, printre care și Romania. Ce este Google TV Google TV este un serviciu de televiziune online care…

- Xonia a facut un anunț bomba in direct, la emisiunea Showbiz Report de la Antena Stars! Artista a declarat ca urmeaza sa se mute din Romania alaturi de iubitul ei și sa iși inceapa o noua viața de vis in Statele Unite ale Americii. Vedeta a marturisit ca dragostea pentru partenerul ei a facut-o sa renunțe…

- Artista Cornelia Catanga a murit la varsta de 63 de ani. Anunțul decesului a fost facut de jurnalista Mara Banica, pe pagina sa de Facebook. Conform jurnalistei, Cornelia Catanga, care era internata la Spitalul Universitar din Capitala, a facut un stop cardio-respirator. Aurel Padureanu, declarație…

- Irinuca, fetița Monicai Gabor și a lui Irinel Columbeanu a crescut și s-a transformat intr-o adevarata domnișoara. Viața acesteia s-a schimbat total de cand a parasit Romania și locuiește in America, impreuna cu mama ei și iubitul acesteia.In ultima perioada, Monica a postat pe contul de socializaremai…

- Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) a plecat in Statele Unite ale Americii, pentru a evolua la turneul WTA de la Miami. Sportiva din Romania revine in circuit dupa o luna de la ultimul meci oficial. Halep a fost invinsa in „sferturi” de Serena Williams (scor 3-6, 3-6) la Australian Open, pe 16 februarie.…

- In ciuda investițiilor din ultima vreme facute de Statele Unite ale Americii, aceștia nu reușesc sa depașeasca Europa in audiențe la jocul League of Legends, ceea ce ar fi inca un succes pentru batranul continent in lumea gamingului. Se știe ca rivalitatea dintre Europa și America de Nord, cand vine…

- Dustin Diamond, 44 de ani, actorul american care l-a interpretat pe Screech in serialul „Salvați de clopoțel”, a murit de cancer la varsta de 44 de ani, a declarat reprezentantul sau, potrivit Sky News. Vedeta a fost spitalizata de urgența in urma cu trei saptamani, intr-un spital din Florida, Statele…