In urma cu ceva vreme, Xonia dezvaluia pentru prima data ca a fost diagnosticata de medici cu o boala autoimuna. In aceasta seara, artista a fost prezenta in platoul Xtra Night Show, și a vorbit despre tratamentele pe care le-a urmat in Australia pentru a se simți mai bine. De asemenea, vedeta a vorbit și despre relația pe care o are in prezent cu fostul iubir american.