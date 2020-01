Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Biroului de Analiza și Prevenirea Criminalitații au fost prezenți, ieri, la Școala nr.13 din Ramnicu Valcea, unde au desfașurat activitați in cadrul programului național ”Școala Siguranței Tedi”. Polițiștii au discutat cu elevii privind siguranța pe strada și in mediul online.…

- Adeseori, internetul poate fi un loc nu tocmai prietenos – iar acest lucru este cum nu se poate mai evident cand incerci sa iți cauți partenerul de viața in mediul online. Deși exista și destule povești cu final fericit cand vine vorba de online dating, realitatea multor oameni nu este la fel de fericita,…

- Lora trece printr-una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Din cauza unor probleme de sanatate din familie, artista a decis sa paraseasca pentru o perioada mediul online și sa lase deoparte conturile sale de socializare casei de discuri, pentru ca ea sa se concentreze pe familie

- Actrița spaniola Penelope Cruz, in varsta de 45 de ani, le-a aratat fanilor ei din mediul online cum era in copilarie.De Craciun, Penelope Cruz a publicat, pe contul sau de Instagram, o fotografie de colecție. Imaginea o prezinta pe vedeta spaniola așa cum arata aceasta pe vremea cand era oar o copila.Cu…

- Deranjamentele la electricitate pot fi semnalate de consumatorii suceveni și in mediul online. Clienții Delgaz Grid din județul Suceava care doresc sa sesizeze avarii in sistemul de distribuție al energiei electrice au la dispoziție, incepand din luna decembrie, o alternativa in mediul online, mult…

- In condițiile in care exista in Romania, conform ANCOM, 5,1 milioane de linii fixe de internet și 19,9 conexiuni de internet mobil (date valabile la finalul anului 2018, probabil depașite de realitatea anului 2019), este imens potențialul afacerilor al caror canal de vanzari (sau cel puțin marketing)…