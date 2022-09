Stiri pe aceeasi tema

- ONU a acuzat China de „incalcari grave ale drepturilor omului” și crime impotriva umanitații intr-un raport despre acuzațiile de abuz in provincia Xinjiang. China a cerut ONU sa nu publice raportul, Beijingul numind-o o „farsa” organizata de puterile occidentale, potrivit The Washington Post. Tratamentul…

- „Crimele impotriva umanitații” ar fi fost comise de autoritațile chineze impotriva uigurilor și altor minoritați musulmane, din regiunea nord-vestica Xinjiang, potrivit unui raport mult așteptat al Inaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, publicat miercuri, scrie CNN . Raportul, publicat cu…

- OFICIAL| Iliescu, trimis in JUDECATA pentru crime impotriva umanitații, in Dosarul Revoluției Iliescu, trimis in JUDECATA pentru crime impotriva umanitații, in Dosarul Revoluției Procurorul general a Romaniei, Gabriela Scutea, anunța retrimiterea Dosarului Revoluției in fața judecatorilor de la Inalta…

- Rusia a acuzat 92 de membri ai inaltului comandament militar al Ucrainei pentru crime impotriva umanitatii, potrivit lui Aleksandr Bastrikin, seful Comitetului de Investigatii al Rusiei, relateaza CNN, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- La reuniunea Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) de miercuri a fost votat proiectul de rezolutie initiat si de UDMR, conform caruia actiunile militare ale Rusiei impotriva populatiei ucrainene vor fi considerate crime impotriva umanitatii, arata un comunicat de presa al formatiunii.…

- La reuniunea OSCE) de miercuri a fost votat proiectul de rezolutie initiat si de UDMR, conform caruia actiunile militare ale Rusiei impotriva populatiei ucrainene vor fi considerate crime impotriva umanitatii, arata un comunicat de presa al formatiunii.