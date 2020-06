Xinjiang: Donald Trump a suspendat sancţiunile impuse unor demnitari chinezi Presedintele american Donald Trump a declarat ca a suspendat sanctiunile contra demnitarilor chinezi in legatura cu presupusa reprimare a musulmanilor uiguri din Xinjiang, pentru a apara negocierile comerciale cu Beijingul, transmite AFP, care citeaza un interviu publicat duminica de site-ul de informatii Axios. Autoritatile chineze au angajat in Xinjiang (nord-vestul Chinei) o politica de securitate maximala ca raspuns la violentele interetnice care au marcat aceasta regiune in ultimii ani, adesea imputate separatistilor uiguri de catre autoritatile de la Beijing. Mai multe organizatii pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

