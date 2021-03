Xiaomi vrea să lanseze mașini electrice - surse Xiaomi, companie chineza cunoscuta pentru smartphone-uri și pentru trotinete electrice, vrea sa lanseze propriul brand de mașini electrice și se va alia cu Great Wall, companie auto care a vândut mașini și în România, spun surse citate de Reuters. Mașina ar putea ieși pe piața în 2023.



Xiaomi va apela la Great Wall, companie care a produs anul trecut peste un milion de mașini în China și care va produce și pentru BMW. Pe cont propriu ar fi durat foarte mult, însa printr-un parteneriat cu un constructor matur, Xiaomi poate aduce repede mașinile pe piața.



Tot…

Sursa articol: hotnews.ro

