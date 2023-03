Stiri pe aceeasi tema

- Honor Magic Vs a fost lansat pentru prima data in China in noiembrie. Acum, compania aduce dispozitivul pe o serie de piete din strainatate, inclusiv Marea Britanie, Germania si tari din America Latina. Acesta marcheaza ambitia companiei chineze de a se extinde in cea mai recenta tehnologie de smartphone…

- Un șofer din Galați, care și-a incarcat mașina la o stație electrica, s-a trezit cu roata blocata de angajații societații Gospodarire Urbana, pe motiv ca nu a platit și parcarea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un nou raport realizat de JATO Dynamics releva faptul ca Tesla Model Y deține oficial coroana pentru cea mai bine vanduta mașina electrica in Europa, in 2022. Modelul american a fost vandut in 137.052 de exemplare pe Batranul Continent, ceea ce inseamna o creștere de 424% fața de nivelul inregistrat…

- Faptul ca Xiaomi iși propune sa devina un producator de mașini electrice nu mai este o noutate. Compania chineza cunoscuta mai ales pentru telefoanele sale dar și pentru gama extinsa de produse electronice de toate felurile, a anunțat inca din 2019 ca vrea sa intre pe noi teritorii. In 2021, Xiaomi…

- Scaderea Inflației, La OrizontPotrivit minutei ședinței de politica monetara a Consiliului de Administrație al BNR din 10 ianuarie 2023, se estimeaza ca rata anuala a inflației va ajunge la un procent de o cifra incepand cu T3 2023. Aceasta previziune marcheaza un devans cu trei trimestre…

- Tot mai mulți romani sunt interesați de achiziția unei mașini electrice, iar Dacia Spring este printre cele mai populare, datorita prețului mai mic la care este vanduta.Dacia a vandut 10.000 de autovehicule Dacia Spring in Romania, potrivit unui comunicat de presa al instituției.Dacia…

- AC Schnitzer este una dintre cele mai populare companii de tuning. Cea mai noua creație a germanilor este un BMW i4 M50, pe care l-au modificat pentru campania Tune It! Safe! din Germania. Modelul pur electric arata exact ca o mașina de poliție, dar aceasta nu este singura modificare primita. In partea…

- O sonda lunara japoneza a decolat duminica, 11 noiembrie, de la baza din americana Cape Canaveral din Florida, relateaza agenția France Presse, citata de Agerpres . Aceasta ar putea deveni atat prima nava spatiala privata, dar si nipona, care sa aterizeze pe suprafața Lunii. Lansarea a fost efectuata…