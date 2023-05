Stiri pe aceeasi tema

- Divizia din India a grupului chinez Xiaomi Corp a anuntat luni ca va incepe fabricarea de sisteme audio fara fir in tara, printr-un parteneriat cu producatorul de electronice Optiemus, in incercarea de a-si localiza si mai mult operatiunile, transmite Reuters.Xiaomi India va fabrica primul dispozitiv…

- Una dintre multiplele companii ale lui Elon Musk, Neuralink a primit probarea FDA pentru a incepe testele pe oameni. FDA e foarte selectiva cu aprobarile de genul si dureaza de obicei ani pana ce un medicament sau tratament e aprobat spre exempu. Compania lui Elon Musk va putea experimenta cu interfata…

- Papa Francisc a declarat ca, pe vremea cand era arhiepiscop de Buenos Aires, in urma cu mai bine de zece ani, guvernul argentinian a vrut „sa-i ia capul”, susținand acuzații false potrivit carora ar fi colaborat cu dictatura militara din anii 1970, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Papa Francisc…

- Producatorul auto al miliardarului Elon Musk va deschide uzina in al treilea trimestru din acest an si va incepe productia in al doilea trimestru al anului 2024, a informat Xinhua, la o ceremonie de semnare a unui acord in acest sens la Shanghai. Completand o uriasa fabrica auto existenta din Shanghai,…

- Vanzarea fabricii Ikea din Novgorod catre compania rusa Invest Plus este aproape de finalizare, producatorul suedez de mobila retragandu-se de pe aceasta piața ca urmare a sancțiunilor occidentale, scrie Reuters.

- Compania germana AE Solar va deschide o fabrica de producere a panourilor solare in Romania, valoarea totala a investiției fiind de un miliard de euro, a anunțat luni Guvernul, dupa o intalnire intre oficialii companiei și premierul Ciuca.

- O chestiune de cateva zile este finalizarea evaluarii activelor (due diligence) și semnarea unui acord (SPA- Share Purchase Agreement) intre compania elena de electricitate PPC și compania italiana Enel pentru achiziția Enel Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ucraina nu are de gand sa reduca exporturile de grau, in viitorul sezon iulie 2023 – iunie 2024, deoarece recolta pare sa fie mai mare decat se estima, chiar daca este razboi, a declarat ministrul adjunct al Agriculturii, Taras Visotki, pentru Reuters. Inainte de razboiul cu Rusia, Ucraina era al cincilea…