Xiaomi urmează să lanseze un dispozitiv mid-range cu chipset Snapdragon 700 Se pare ca Xiaomi planifica o noua varianta de smartphone, mai accesibila, cu un nou chipset, inca nelansat. Zvonurile vin prin intermediul Digital Chat Station, și se pare ca Xiaomi pregatește un nou mid-ranger cu un chipset Snapdragon seria 700 neanunțat. Postarea de pe Weibo sugereaza ca telefonul va avea un ecran OLED, o camera principala de 64MP și zoom de 5x și va fi similar cu varianta Mi 11. In ceea ce privește dispozitivul Xiaomi care ar putea purta noul chipset, acesta ramane un mister. Exista șansa ca Xiaomi sa poata utiliza cipul intr-un model din seria Mi 11. In acest caz, ca dispozitiv… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol: connect.ro

