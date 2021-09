Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16 septembrie a.c., polițiștii Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Persoanei și Patrimoniului din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au efectuat percheziții domiciliare, la 2 persoane banuite de tentativa la talharie calificata și lovire sau alte violențe. 2 manadate de aducere…

- Un barbat din Alba Iulia a predat politiei un telefon mobil si un portmoneu in care erau peste 6.000 de lei, gasite marti pe strada, in apropierea unui magazin, apartinand unei femei care cumparase materiale de constructie si care la plecare, fiind preocupata cu incarcarea bunurilor in autoturism, le-a…

- Telefonul mobil a fost recuperat si predat persoanei vatamate.Urmare a cercetarilor intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de furt, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia au identificat o femeie, de 48 de ani, din judetul Vrancea, banuita de comiterea faptei.Astfel, la data…

- Ieri, 27 iulie 2021, in jurul orei 23.00, polițiștii din Teius, au fost sesizați de catre un tanar, de 27 de ani, din Zlatna, cu privire la faptul ca i-ar fi fost sustras un telefon mobil, pe care l-a lasat nesupravegheat, conectat la o priza electronica dintr-un parc, din Teius, pentru a incarca bateria.…

- „Le Monde” a dezvaluit, marti, ca telefonul portabil al presedintelui Frantei Emmanuel Macron a fost infectat de programul de spionaj informatic Pegasus. Potrivit cotidianului de seara, operatiunea a fost condusa in numele serviciilor de informatii marocane.

- Qualcomm a anuntat ca va vinde un smartphone propriu, ce va fi disponibil doar celor inscrisi in comunitatea Snapdragon Insider. Si, chiar daca nu se diferentiaza in mod special de alte flagship-uri, compania americana cere nici mai mult, nici mai putin de 1.500 de dolari pe acest smartphone. Device-ul…

- Un barbat, de 37 de ani, banuit de comiterea unui furt de telefon mobil a fost identificat, ieri, de politistii Sectiei 1 Politie Rurala Zalau. Telefonul a fost recuperat. La data de 7 iulie a.c., ora 18:10, politistii au identificat imediat dupa comiterea faptei un barbat, de 37 de ani, banuit de comiterea…

- V-ați imaginat vreodata ca telefonul mobil sau caștile pot strange mai multe bacterii ca un vas de toaleta ? Oricat de straniu ar suna gadgeturile sunt mari purtatoare de microbi, așa ca experții ne sfatuiesc sa le dezinfectam zilnic. Probele recoltate de pe suprafața unui telefon mobil, de pe o pereche…