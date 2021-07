Stiri pe aceeasi tema

​Compania americana de gaming Electronic Arts, care are sute de angajați și în România, cumpara un studio de jocuri pentru mobil, pentru suma de 1,4 miliarde de dolari, cash.

​​Compania-mama a Google, Alphabet, alaturi de alți investitori, pompeaza înca 2,5 miliarde de dolari în startup-ul sau de mașini autonome, Waymo. Cu infuzia de capital suplimentar, Waymo va face noi angajari și va investi în proiectul sau de baza, Waymo Driver. Astfel, compania americana…

​Aplicația europeana Depop, prin care creatorii independenți vând haine și accesorii vintage și hand-made, va fi achiziționata pentru 1,625 de miliarde de dolari de platforma online americana Etsy, unul dintre cele mai mari marketplace-uri de produse craft din lume.

Sony Group a prezentat un plan de investiții pentru urmatorii trei ani, plan gândit sa duca numarul de useri ai serviciilor de gaming și de media ale companiei de la 160 de milioane, la un miliard, scrie Japan Times. Planul de investiții este de 18 miliarde dolari. Sony Group are o capitalizare…

Coreea de Sud a anunțat ca va cheltui 450 de miliarde de dolari in urmatorii noua ani pentru a prelua conducerea pieței mondiale a semiconductorilor , in ceea ce reprezinta o mișcare agresiva a țarii pentru a-și stimula afacerile. Pentru comparație, președintele Biden a cerut recent Congresului sa investeasca…

Pfizer a realizat venituri de 3,5 miliarde de dolari (2,9 miliarde de euro) din vanzarea de vaccinuri anti-Covid in primul trimestru, ceea ce a propulsat estimarile de venituri din vaccinuri pe intregul an la 26 miliarde de dolari, fața de cele de 15 miliarde anunțate anterior, relateaza The Irish…

Microsoft "calca" pe urmele Apple și a ajuns la o capitalizare de piața de 1.980 de miliarde dolari, dupa ce a anunțat rezultate financiare excelente în trimestrul trecut. Compania a avut profit de peste 15 miliarde dolari pe fondul creșterii serviciilor de cloud, dar și fiindca piața…

Compania americana Epic Games, cunoscuta pentru jocuri ca Fortinte, Unreal Tournament sau Gears of War, spune marți ca a ajuns sa valoreze 28,7 miliarde de dolari, dupa cea mai recenta runda de investiții pe care a obținut-o.