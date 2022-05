Stiri pe aceeasi tema

- Sony a lansat pe 18 mai castile LinkBuds S, promovandu-le drept „cel mai usor si compact model TWS de pe piata”. Aceste casti sunt disponibile la precomanda la suma de 200 de euro si vin dupa ineditele LinkBuds cu acel design inel si Sony WH-1000XM5 anuntate recent. O casca LinkBuds S cantareste doar…

- Motorola continua sa isi extinda deja uriasa serie Motorola Moto G odata cu lansarea modelului Moto G82 5G. E vorba despre un telefon midrange 5G, care vine cu un panou de 6.6 inch AMOLED si are procesor Qualcomm Snapdragon 695. Alte detalii aflati mai jos. Telefonul are un corp aratos, cu acelasi modul…

- Google a prezentat la evenimentul I/O 2022 o pereche de casti premium, modelul Google Pixel Buds Pro, care costa 199.99 dolari. E vorba despre o pereche de casti in ear true wireless, disponibile pe 3 culori si cu un toc mai mare decat media. Pixel Buds Pro este prima pereche de casti Google Pixel cu…

- OnePlus a lansat in aceasta saptamana doua telefoane noi, OnePlus Nord CE 2 Lite , alaturi de OnePlus 10R . Li s-a alaturat si un alt produs din zona purtabilelor de aceasta data. E vorba despre perechea de casti OnePlus Nord Buds, cea mai ieftina pereche de casti TWS lansata pana acum de OnePlus. Produsul…

- OnePlus a tinut un eveniment special de lansare in China pe 21 aprilie, in cadrul caruia a dezvaluit noul model de telefon OnePlus Ace . El nu a venit singur, fiind insotit de perechea de casti accesibila OnePlus Buds N. Aceste casti nu au ANC, dar il sacrifica in valoarea autonomiei extinse. OnePlus…

- Bang & Olufsen e cunoscuta pentru castile sale de calitate, dar mai degraba cele on ear/over ear, decat cele in ear. Acum intra si pe piata celor care concureaza cu AirPods, odata cu lansarea lui Beoplay EX. Aceste casti promit o potrivire mai buna in ureche decat rivalul Apple, multumita unui corp…

- Avioanele Typhoon si personalul Royal Air Force vor ajunge in Romania pentru a se alatura misiunii de patrulare aeriana a NATO de lunga durata pentru regiunea Marii Negre, a anuntat guvernul de la Londra. Cele patru avioane Typhoon care fac parte din Escadrila 3 (de vanatoare) sunt stationate la RAF…

- Xiaomi a lansat global seria Xiaomi 12 pe 15 martie, iar odata cu cele 3 telefoane au debutat si alte produse noi Xiaomi, precum ceasuri si casti. Ceasurile sunt Xiaomi Watch S1 si Xiaomi Watch S1 Active, unul elegant si unul sportiv, cu autonomie de pana la 12 zile. Ceasurile au multe lucruri in comun,…