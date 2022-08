Xiaomi MIX Fold 2 a debutat: telefon pliabil cu ecran de 8 inch, optică Leica In urma cu doar cateva zile Xiaomi a prezentat un nou telefon pliabil, pe numele sau Xiaomi MIX Fold 2. Avem de-a face cu un terminal care vine cu optica Leica, aidoma lui Xiaomi 12S Ultra si care aduce un design impresionant de subtire, dar si un modul de camera cu design inedit pe pliabile. In primul rand Xiaomi nu se arunca la vreun proiect din cale afara de original: a pastrat ecranul cover pe exterior si are unul pliabil la interior, dupa model Galaxy Z Fold. Diagonala celui interior e totusi ceva mai mare decat la Samsung, mai precis 8 inch. Deschis telefonul masoara doar 5.4 mm in talie,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

