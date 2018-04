Xiaomi Mi 6X, lansat oficial (Telefoane mobile) Xiaomi a anuntat oficial noul mid-range Mi 6X, un smartphone cu ecran 18:9 motorizat de chipsetul Snapdragon 660. Cu dotari superioare gamei Redmi 5 si un cost mai redus decat modelul high-end Mi Mix 2S, noul smartphone se prezinta cu un ecran de 5.99” avand rezolutie 2160x1080 pixeli doua camere foto a cate 20MP fiecare si o constructie eleganta in carcasa metalica. Pe lista dotarilor intra conectivitate USB-C, dar lipseste iesirea pentru casti, desi carcasa de 7.3 mm grosime ar fi putut sa o acomodeze cu usurinta. La interior Mi 6X adaposteste un acumulator de 3010 mAh, asistat cu tehnologie… Citeste articolul mai departe pe go4it.ro…

Sursa articol si foto: go4it.ro

