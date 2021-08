Xiaomi: gadgeturi de calitate si recomandari inspirate Producatorul chinez Xiaomi este unul dintre liderii globali in tehnologie, la ora actuala. Companie high-tech fondata in 2010 a reusit in doar cativa ani de activitate sa devina cel mai mare producator de telefoane mobile inteligente din China. In prezent, brandul produce, pe langa smartphone, o gama larga de gadgeturi sofisticate, precum ceasuri inteligente, bratari fitness, tablete, drone, routere sau aspiratoare robot.



Cu o piata tehnologica in expasiune si modele mereu inovatoare, traseul parcurs pana la alegerea finala poate deveni problematic. Devine, astfel, esential sa ne informam… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

