Xiaomi este compania care a avut cel mai mult de câștigat de pe urma declinului Huawei. Cum arată topul smartphone-urilor în Europa Xiaomi este cel mai mare câștigator de pe urma declinului Huawei, companie ale carei vânzari au scazut drastic din cauza sancțiunilor din SUA. Xiaomi a fost pe locul doi în Europa la vânzarile de smartphone-uri între aprilie și iunie, în timp ce cota de piața a Huawei a scazut de la 10% la 1%. Foarte mulți operatori au înlocuit telefoanele Huawei din oferte, cu modele Xiaomi, iar acest lucru s-a vazut în cifrele finale.



Xiaomi a fost numarul unu la vânzarile de smartphone-uri în țari precum Belgia, Danemarca, Ucraina și Rusia,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

