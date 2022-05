Xiaomi devine, partener oficial Leica, îi va inaugura tehnologia pe flagship-ul Xiaomi 12 Ultra Se pare ca zvonurile au fost reale, iar parteneriatul dintre Xiaomi si Leica se concretizeaza. Dupa mai bine de jumatate de deceniu de colaborare intre Huawei si Leica, cele doua companii au decis sa mearga in directii diferite, iar acum Xiaomi isi va brandui telefoanele cu logo-ul nemtilor. Telefonul inaugural este Xiaomi 12 Ultra. Ce a mai facut Leica in ultima vreme? Si-a incercat norocul in Japonia cu propriul telefon, cunoscut drept Leitz Phone, o editie limitata si a colaborat si cu Sharp la un telefon sau doua. Teaserele indica si o lansare a unui nou flagship Xiaomi in iulie, cel mai probabil… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Samsung Galaxy Z Fold 4 a primit o scapare in ultima saptamana, in imagini care au dezvaluit noul design al camerei. El aduce cu cel de la Galaxy S22 Ultra, iar acum vedem si primele imagini cu telefonul pliabil cu clapeta Samsung Galaxy Z Flip 4. Ambele telefoane sunt asteptate sa debuteze in luna…

- OPPO e pe drumul cel bun pe piata pliabilelor, dupa ce Find N a fost bine primit si considerat o alternativa solida inclusiv la Galaxy Z Fold 3. Acum pregateste si un telefon pliabil cu clapeta, care ar urma sa fie foarte ieftin. Noul model va concura cu Huawei P50 Pocket si Samsung Galaxy Z Flip 3,…

- Sony a facut deja un obicei din a anunta telefoanele sale flagship ceva mai tarziu decat restul marilor companii. Istoria se repeta si in 2022 si iata-ne aproape in luna mai fara un flagship al companiei japoneze. Ce avem totusi e o data: 11 mai, cea cand Sony are programat un eveniment Xperia. Sanse…

- Scriam in exclusivitate in toamna lui 2021 ca Honor va intra din nou pe piata smartphone din Romania , dupa un an de la despartirea de Huawei. Intre timp a crescut foarte mult ca brand independent si are si telefoane cu servicii Google, Play Store si procesoare 5G. Acum aflam ca va intra pe piata de…

- Deși au proclamat un parteneriat „fara limite” inainte de atacarea Ucrainei, China se distanțeaza in liniște de economia Rusiei, lovita de sancțiuni, se arata intr-o analiza CNN Business.Beijingul refuza sa recunoasca invazia și sa condamne direct Moscova, insa autoritațile chineze au luat cateva masuri…

- Samsung continua evenimentele de lansare din 2022 si dupa cel Unpacked dedicat lui Galaxy S22 de pe 9 februarie, acum ne pregateste unul si pe 17 martie. De aceasta data e vorba despre noi telefoane Galaxy A, mai precis Samsung Galaxy A53 si A73. Samsung a fost prolifica in ultima saptamana, lansand…

- Xiaomi este una dintre cele mai mari surprize pe piața europeana a smartphone-urilor a ultimilor ani, un producator ce a reușit sa contabilizeze pe deplin declinul Huawei , care a survenit pe fondul restricțiilor impuse de fosta Administrație Trump. Mișcarile din partea concurenței au fost rapide, insa…

- Este oficial! Militarii ucraineni de pe Insula Serpilor sunt in viata! In realitate, cei 13 soldați de pe Insula Șerpilor au fost luați prizonieri. Anunțul oficial a fost facut cu puțin timp in urma, de catre Fortele Navale din Ucraina. Fortele ruse au capturat și o nava ucraineana civila.