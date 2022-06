Xiaomi confirmă lansarea telefoanelor Xiaomi 12S pe 4 iulie, cu camere cu tehnologie Leica Xiaomi a lansat la inceput de an seria de telefoane Xiaomi 12, care includea un Xiaomi 12, Xiaomi 12X si un Xiaomi 12 Pro . Teoretic Pro-ul era flagship-ul, dar scaparile au tot indicat faptul un Xiaomi 12 Ultra va fi cel mai bine dotat model. El a avut si multe scapari, dar paradigma se schimba astazi. Ei bine, Xiaomi a confirmat ca nu vom avea un Xiaomi 12 Ultra, ci ca va lansa seria Xiaomi 12S pe 4 iulie. Ea va include terminale cu camere cu tehnologie Leica. Va reamintesc ca Huawei a renuntat la parteneriatul cu Leica, chiar de la modelul P50 Pro. Cat despre lansarea telefoanelor, e vorba… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primele calculatoare cuantice capabile sa atinga „superioritatea cuantica” in rezolvarea unor probleme practice utile vor fi dezvoltate in aproximativ un deceniu, a anuntat profesorul de la Universitatea de Stiinta si Tehnologie din China, Lu Chaoyang, la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg…

- La doar o saptamana dupa ce a debutat bratara de fitness Xiaomi Band 7, aflam ca ni s-ar putea pregati inca o versiune a sa, una Pro. Xiaomi Band 7 Pro ar fi gata pentru o lansare in luna iulie, atunci cand e asteptat sa apara si Xiaomi 12 Ultra. Xiaomi a anuntat recent parteneriatul cu Leica, gigantul…

- Se pare ca zvonurile au fost reale, iar parteneriatul dintre Xiaomi si Leica se concretizeaza. Dupa mai bine de jumatate de deceniu de colaborare intre Huawei si Leica, cele doua companii au decis sa mearga in directii diferite, iar acum Xiaomi isi va brandui telefoanele cu logo-ul nemtilor. Telefonul…

- Xiaomi si Leica Camera anunta oficial parteneriatul pentru dezvoltarea imagisticii mobile. Primul telefon inteligent flagship realizat in colaborare de cele doua companii va fi lansat in luna iulie a acestui an.

- Sony a facut deja un obicei din a anunta telefoanele sale flagship ceva mai tarziu decat restul marilor companii. Istoria se repeta si in 2022 si iata-ne aproape in luna mai fara un flagship al companiei japoneze. Ce avem totusi e o data: 11 mai, cea cand Sony are programat un eveniment Xperia. Sanse…

- Se pare ca oricat de mari ar deveni bateriile pe smartphone-uri, tot nu sunt de ajuns pentru procesoarele infometate de energie. Vorbim atat despre Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, cat si despre Exynos 2200. Ei bine Samsung a inceput sa priveasca spre industria auto in cautarea de inspiratie pentru bateriile…

- Profesorul clujean Marius Balo a fost eliberat din inchisoarea din China in care a stat timp de 8 ani pe 29 martie. Barbatul nu s-a putut intoarce acasa din cauza restricțiilor COVID-19. El se afla intr-un hotel din Shanghai potrivit Știri de Cluj. Imediat dupa eliberare, Marius a fost cazat la un…

- Dupa ce a dezvoltat propriul cip pentru procesare de imagine si sarcini AI, MariSilicon X, acum OPPO lucreaza la propriul procesor pentru smartphone-uri. Surse apropiate de companie afirma ca acest chipset va sosi in anul 2023. In 2022 OPPO a reusit deja sa monopolizeze procesorul MediaTek Dimensity…