- Primele mașini Tesla “made in China” au ieșit pe poarta fabricii. Cat costa Model 3 fabricat la Shanghai Tesla a inceput sa livreze primele automobile Model 3 fabricate in China, la mai putin de un an de la inceperea productiei. La mai puţin de un an de la începerea construcţiei…

- ​Producatorul american de mașini electrice Tesla împrumuta 1,4 miliarde de dolari de la mari banci chinezești pentru a-și finanța deschiderea noii sale fabrici din China, scrie, luni, Reuters, citând surse apropiate tranzacției. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Hyundai Motor intenționeaza sa investeasca 51,81 miliarde dolari, intre 2020 și 2025, a declarat compania miercuri, o treime din cheltuieli fiind dedicate vehiculelor electrice și autonome, anunța Reuters, potrivit Mediafax.Producatorul auto sud-coreean a prezentat o foaie de parcurs „Strategia…

- Producatorul saudit de petrol Aramco a primit comenzi in valoare 189,04 miliarde de riali (50,4 miliarde dolari) pentru transa destinata investitorilor institutionali din cadrul ofertei publice inisiale, au anuntat marti consilierii financiari ai grupului, citati de Reuters, potrivit news.ro.Comenzile…

- China si Franta au semnat contracte comerciale in valoare totala de 15 miliarde de dolari si si-au reafirmat sprijinul pentru Acordul ”ireversibil” de la Paris referitor la schimbarile climatice, in timpul unei vizite la Beijing a presedintelui francez Emmanuel Macron, transmite Reuters.

- Cel mai mare producator mondial de petrol si-a lansat oferta publica initiala. Investitorii ar putea evalua compania la 1,5 trilioane de dolari Uriasul producator saudit de petrol Aramco si-a lansat duminica oferta publica initiala, care ar putea fi cea mai mare din lume, anuntandu-si intentia de a…

- Google a anunțat ca va cumpara producatorul de dispozitive purtabile Fitbit, pentru 2,1 miliarde dolari. Fitibt a avut vânzari în scadere în ultimii ani, iar Google vrea sa intre mai puternic pe piața smartwatch-urilor. Fitbit a spus ca Google a oferit 7,35 dolari/acțiune, cu 19% peste…

- Lei Jun, CEO-ul companiei din Beijing, a anuntat planul in cadrul World Interet Conference, organizata la Wuzhen, China, si a cerut operatorilor de telecomunicatii sa grabeasca procesul de expansiune a retelelor 5G.