- LG lanseaza in octombrie primul televizor cu ecran rulabil. Prototipurile au fost prezentate anul trecut la CES, din Las Vegas. Televizorul, cu diagonala de 165 de centimetri, va costa 85.000 de dolari.In octombrie, LG va lansa pe piata primul televizor rulabil. Va avea o diagonala de 165…

- Sberbank, cea mai puternica banca din Rusia, cu active de 401 mld. dolari și o valoare de piața de 67 mld. dolari, planifica una dintre cele mai mari reinventari din istoria sa de 179 de ani, incercand sa se alature celor de la Apple și Google in randul companiilor de tehnologie, relateaza Reuters.Compania,…

- Intel a anunțat o noua generație de procesoare, sub numele “Tiger Lake” cu care spera sa recâștige cota pierduta în ultimii ani când a avut și probleme cu fabricația altor procesoare, ceea ce a adus întârzieri. Compania a anunțat și ca își schimba logo-ul,…

- Bank of America: Giganții tehnologici americani sunt mai valoroși decat intreaga piata de capital din Europa. Companiile care valoreaza peste 9 trilioane de dolari Companiile americane de tehnologie au in prezent o capitalizare bursiera mai mare decat intreaga piata europeana, arata o analiza realizata…

- Bratara Halo, care nu are un ecran, spre deosebire de majoritatea produselor concurente, are un pret de 99,99 de dolari, iar abonamentul la aplicatie este de 3,99 de dolari pe luna, potrivit Amazon. Dezvoltarea pietei bratarilor pentru fitness i-a determinat pe giganti ai tehnologiei precum Apple si…

- Averea lui Mark Zuckerberg a urcat la 100 de miliarde de dolari dupa ce acțiunile Facebook, companie din care omul de afaceri deține 13%, au crescut joi cu peste 6%. Fondatorul ajunge astfel in topul celor care o avere de peste 100 miliarde de dolari, alaturi de fondatorul Amazon Jeff Bezos și Bill…

- Avand in vedere ca numarul cazurilor de coronavirus crește accelerat in toata lumea, masca faciala a devenit indispensabila și chiar obligatorie in multe țari. Deci, nu este de mirare ca masca s-a transformat in cel mai popular accesoriu vestimentar din 2020.