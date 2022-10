Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 50 de ani, Adunarea Generala a ONU a adoptat Rezoluția 2758 prin care s-a confirmat ca Republica Populara Chineza este unicul guvern legitim care reprezinta intreaga China, inclusiv regiunea Taiwan. Respectiva rezoluție a rezolvat din punct de vedere politic, juridic și procedural problema…

- BrahMos Aerospace este in discutii cu Indonezia, Malaezia si Vietnam pentru noi comenzi, a declarat marti presedintele Atul D Rane, pentru ANI, partener al Reuters. Compania mixta, la care India detine o participatie de 50,5%, iar Rusia de 49,5%, se incadreaza in programul emblematic al primului ministru…

- S-a lansat aplicația prin care conducatorii auto vor putea completa și in format electronic formularul de „Constatare amiabila de accident” Asiguratorii RCA impreuna cu Biroul Asiguratorilor Auto din Romania (BAAR) au anunțat lansarea aplicației digitale Amiabila, care a devenit disponibila din 15 octombrie.…

- Garmin adera rapid la trendul inaugurat recent de Huawei si Apple, care au lansat primele telefoane cu conexiune la satelit: Huawei Mate 50 Pro si iPhone 14 Pro. Primul o ofera doar in China si al doilea doar in SUA. Ei bine Garmin ne ofera asta la nivel global prin terminalul cu conexiune la satelit…

- ​Huawei, compania a carei cota de piața a scazut mult in Europa ultimilor trei ani din cauza sancțiunilor din SUA, a lansat in Romania doua noi telefoane din seria Nova 10. Compania spune ca aceste telefoane au printre cele mai performante camere de selfie de pe piața, iar modelul Nova 10 Pro promite…

- China a anuntat luni ca a organizat noi exercitii militare in jurul Taiwanului, unde cinci congresmeni americani se afla in prezent in vizita, informeaza agențiile Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- In 2019, Porsche Taycan Turbo a stabilit un timp de referința pentru mașinile electrice, de serie, pe legendarul circuit Nurburgring Nordschleife. Timpul a fost de 7 minute și 42 de secunde. Recordul modelului german a fost doborat de Tesla Model S Plaid in septembrie 2021 cu un rezultat de 7 minute…

- Sancțiunile Chinei impotriva Taiwanului sunt o reamintire clara despre cat de dependenta este UE de aceasta insula și in special de cipurile mici de computer pe care le produc taiwanezii, noteaza Politico . Mașinile și aparatele au reprezentat aproape 60% din importurile UE din Taiwan anul trecut. Cea…