Xiaomi a susținut ieri un eveniment important pentru companie, dar și pentru fanii acesteia care au primit vestea lansarii unor smartphone-uri importante, dar și a unor accesorii din gama wearable, precum brațara fitness Mi Smart Band 6. Dezvoltat pe baza stilului funcțional al modelelor anterioare atat de populare, noul Mi Smart Band 6 a primit un upgrade important al ecranului, care este acum AMOLED și are o dimensiune de 1.56’’. Cu o forma unica și adaptat perfect pentru alergare, ecranul ofera o rezoluție clara de 326 pixeli per inch și are o suprafața mai mare cu aproximativ 50% fața de modelul…