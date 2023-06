Xiaomi a lansat o bicicletă de fitness care îţi încarcă smartphone-ul Xiaomi a dezvaluit un nou produs care combina fitness-ul cu incarcare de smartphone-uri. E vorba despre o bicicleta stationara, care poate genera electricicate si incarca terminalele mobile. Produsul se numeste Xiaomi Mi Home Dynamic Bike si vine cu un design care e ceva intre Apple si Tesla, as indrazni sa zic. Vine pe alb si gri mat si cantareste 39.5 kilograme. Zona de controale e portocalie, iar produsul ocupa 0.45 metri patrati (895 x 515 mm). Bicicleta poate genera 50W de electricitate convertind-o pe cea obtinuta din pedalat. Bicicleta are propria structura cu incarcare wireless rapida… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

