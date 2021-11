Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele financiare ale Patria Bank la 30 septembrie 2021, aferente primelor trei trimestre din an, prezinta un profit net de 7,2 mil. lei, in creștere cu 20% fața de aceeași perioada a anului 2020, survenit in principal din evoluția favorabila a veniturilor operaționale, dar și dintr-o contracție…

- Performanța Grupului Extindere accelerata: veniturile au progresat cu 12% in T3 2021 fața de T3 2020, pana la 368 milioane de Euro, in timp ce numarul unitaților generatoare de venituri (RGU) a atins 19,9 milioane in T3 2021, in creștere cu 12% fața de aceeași perioada din 2020; Performanța generala…

- “Grupul MOL si-a anuntat astazi rezultatele financiare pentru cel de-al treilea trimestru din 2021. Sustinut de contextul macroeconomic, de dublarea marjelor din petrochimie fata de anul trecut si de performanta interna a companiei, rezultatul operational CCS EBITDA si-a revenit considerabil si a atins…

- Cifre financiare record pentru Cuprumin Abrud, la mijlocul lui 2021: Cea mai mare parte a concentratului exploatat la Rosia Poieni se vinde in China Cifre financiare record pentru Cuprumin Abrud, la mijlocul lui 2021: Cea mai mare parte a concentratului exploatat la Rosia Poieni se vinde in China La…

- “Allview (Visual Fan SA, companie listata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul ALW) anunta rezultate financiare exceptionale inregistrate in perioada ianuarie – septembrie 2021. Compania Visual Fan SA a continuat si in trimestrul al treilea curba ascendenta a vanzarilor din prima jumatate a anului…

- Peste 60% dintre directorii generali și de tehnologie de la nivel global anticipeaza o creștere a criminalitații cibernetice in 2022, in fruntea listei țintelor pentru atacuri aflandu-se rețelele mobile, Internet of Things (IoT) și serviciile cloud, potrivit unui sondaj PwC, relateaza Mediafax.…

- Rezultatele a 1,4 milioane de teste de coronavirus au fost furate intr-un atac informatic care a vizat serviciul de sanatate publica din regiunea pariziana, potrivit techxplore.com . Sistemul spitalelor universitare pariziene AP-HP, unul din cele mai mari din lume, a anuntat depunerea unei plangeri…

- Holde Agri Invest SA, o companie romaneasca care exploateaza terenuri agricole, raporteaza venituri de 14,9 milioane de lei in primul semestru din 2021, in creștere cu 193% fața de aceeași perioada a anului trecut. In prima jumatate a anului, compania a derulat investiții in valoare totala de 26,1 milioane…