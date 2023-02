Xiaomi 13 Lite şi-a dezvăluit specificaţiile online, are un CPU nou Xiaomi 13 Lite se numara printre telefoanele din seria Xiaomi 13 care vor debuta la MWC 2023, in Barcelona. Specificatiile sale au ajuns pe web prematur si par a include un procesor pe care nu prea l-am mai vazut pana acum, Snapdragon 7 Gen 1. Xiaomi a confirmat deja lansarea globala a seriei Xiaomi 13 la MWC pe 26 februarie. Xiaomi 13 Lite a aparut intr-o listare pe un site din Germania, dupa ce aparuse in Google Play Console luna trecuta. Se pare ca va fi o versiune rebranduita de Civi 2, model lansat in China in septembrie. Avem de-a face cu un smartphone cu ecran de 6.55 inch, cu rezolutie… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

