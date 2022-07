Xiaomi 12S Ultra este primul telefon Xiaomi cu optică Leica, senzor foto de 1 inch, CPU Snapdragon 8+ Gen 1 Pe 4 iulie Xiaomi a lansat seria de telefoane Xiaomi 12S, iar perla coroanei este Xiaomi 12S Ultra. Nu am primit un Ultra in seria Xiaomi 12, dar avem unul aici, un flagship cu optica Leica, cu senzor Sony de 1 inch si procesorul cel nou Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Telefonul flagship este fabricat din sticla si metal, dar are si o versiune cu imitatie de piele pe spate. Are un modul foto urias si vine cu tehnologie Leica, acum ca parteneriatul dintre Leica si Huawei s-a dizolvat. Mai toate camerele din spate au aceiasi senzori ca si cei de pe Xiaomi Mi 11 Ultra, in afara de cel principal, care… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

