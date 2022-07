Xiaomi 12 Lite se iveşte la orizont: telefon cu ecran Dolby Vision, procesor Snapdragon 778G Xiaomi se pregateste sa lanseze o noua serie de telefoane in doar cateva zile si e vorba aici despre Xiaomi 12S. Intre timp aflam ca un model cu care ne-a ramas datoare compania ar fi de asemenea in pregatire. Xiaomi 12 Lite trebuia sa debuteze odata cu seria Xiaomi 12 la inceput de an, dar ar putea sa o faca odata cu 12S. Dupa cateva indicii ajunse online despre existenta sa, acum Xiaomi 12 Lite ni se dezvaluie in specificatii. Telefonul adopta un procesor Qualcomm Snapdragon 778G, ca si Xiaomi 11 Lite 5G NE lansat anul trecut, dar si multe alte terminale midrange din 2021. Are un ecran AMOLED… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

