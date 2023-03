Stiri pe aceeasi tema

- „China este impartiala, promoveaza pacea si dialogul si este de partea justa a istoriei in conflictul din Ucraina". Iata declaratia facuta in urma cu putin timp de Xi Jinping, la Kremlin. Intr-o interpretare la cald, analistii vad asta ca pe o critica la adresa Occidentului, care furnizeaza arme Ucrainei.…

- Rusia este pregatita sa ajute companiile chineze sa ia locul celor occidentale care au parasit Rusia ca urmare a sanctiunilor impuse acesteia pentru conflictul din Ucraina, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau chinez Xi Jinping in timpul intalnirii lor desfasurate marti, 21 martie,…

- Multe puncte din planul de pace al Chinei referitor la Ucraina pot fi luate ca baza pentru o intelegere atunci cand Occidentul si Kievul vor vrea sa discute despre asta, dar deocamdata o astfel de disponibilitate nu exista, a declarat Vladimir Putin marti, in urma discutiilor cu liderul chinez Xi Jinping,…

- Dupa doua zile de dialog intre presedintele rus Vladimir Putin si cel chinez, Xi Jinping, toata lumea se intreaba daca interesul militar al Rusiei va primi un sprijin real din partea Chinei. Analistii vorbesc de mize diferite, atent cantarite de fiecare parte...

- NATO a "vazut unele semne" ca Rusia a cerut probabil ajutor letal din partea Chinei pentru a susține razboiul in Ucraina, a declarat marți secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, anunța CNN, potrivit Rador."Nu am vazut nicio dovada ca China livreaza arme letale Rusiei, dar am vazut unele…

- Administratia Joseph Biden a anuntat, luni, 20 martie, ca urmareste atent intalnirea presedintilor Rusiei si Chinei, Vladimir Putin si Xi Jinping , si se opune unui armistitiu in Ucraina in acest moment. ”Urmarim foarte, foarte atent” vizita presedintelui Chinei, Xi Jinping, la Moscova, a declarat astazi,…

- Luni, 20 martie, China a cerut Curtii Penale Internationale (CPI) sa evite ”dubla masura”, dupa emiterea de catre acest tribunal a unui mandat de arestare impotriva presedintelui Rusiei, Vladimir Putin , potrivit AFP si Agerpres . Putin este acuzat de CPI, care are sediul la Haga, in Olanda, de crima…

- Vladimir Putin a cerut marti serviciului de securitate interna al Rusiei, FSB, sa isi intensifice activitatea de contrainformatii si sa impiedice "operatiunile de spionaj si sabotaj" in crestere impotriva Rusiei din partea Ucrainei si a Occidentului. Intr-un discurs adresat oficialilor FSB, liderul…