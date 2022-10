Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat ca tara sa este dispusa sa coopereze cu SUA pentru a gasi modalitati de convietuire avantajoase pentru ambele parti, informeaza Agerpres. Ca mari puteri, China si Statele Unite trebuie sa isi dezvolte comunicarea si cooperarea, contribuind astfel la stabilitatea…

- Ucraina este ”un model pentru Taiwan”, a declarat miercuri ministrul de externe taiwanez Joseph Wu, care a anuntat un viitor ajutor de 56 milioane de dolari pentru Kiev pentru refacerea infrastructurii devastate de loviturile ocupanților ruși, transmite AFP și Agerpres. De cand Rusia a declansat la…

- Lideri din mai multe țari și organizații internaționale au transmis mesaje secretarului general Xi Jinping, ca sa-l felicite pentru convocarea celui de-al 20-lea Congres Național al PCC, a declarat Wang Wenbin, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe. In aceste mesaje, ei transmit ca…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, urmeaza sa defineasca reunificarea cu Taiwanul ca obiectiv pe termen lung al Partidului Comunist Chinez (PCC) cu ocazia Congresului care va incepe in 16 octombrie, afirma surse de la Beijing ale agentiei Kyodo.

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a participat la cea de-a 22-a reuniune a Consiliului liderilor de stat al Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) la Samarkand, in perioada 14-16 septembrie, și a efectuat vizite de stat in Kazahstan și Uzbekistan. La sfarsitul calatoriei, consilierul de stat…

- Președintele Camerei Comunelor, Lindsay Hoyle, a respins o cerere a Beijingului ca o delegație chineza sa treaca pe la Westminster Hall pentru a aduce un omagiu reginei Elisabeta a II-a, potrivit unui oficial parlamentar de rang inalt, citat de Politico , relateaza BBC . Biroul lui Hoyle a transmis…

- Președintele chinez Xi Jinping este așteptat sa viziteze Arabia Saudita saptamana viitoare, unde se planuiește o recepție de gala pe masura celei oferite lui Donald Trump la prima sa calatorie in strainatate in calitate de președinte, transmite The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, marti, ca vizita in Taiwan a lui Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, care pare a fi iminenta, este o „provocare”, Moscova subliniind ca sustine pozitia Chinei. Vizita lui Nancy Pelosi in Taiwan este o „provocare” si are rolul de a exercita…