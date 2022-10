Stiri pe aceeasi tema

- Președintele chinez Xi Jinping a subliniat, duminica, lupta Partidului Comunist impotriva COVID-19, reiterand in același timp sprijinul pentru sectorul privat și permițand piețelor sa joace un rol cheie, chiar daca China iși perfecționeaza sistemul econom

- Presedintele chinez Xi Jinping ar urma sa obtina, cu exceptia unei surprize, un al treilea mandat, inedit, la conducerea Chinei incepand cu 23 octombrie, a doua zi dupa data de inchidere a Congresului Partidului Comunist, anuntata sambata, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- La Beijing are loc al 20-lea congres al Partidului Comunist Chinez (PCC). S-au inasprit masurile de securitate, iar orasul este decorat cu steaguri rosii. Evenimentul organizat o data la cinci ani are de data aceasta un punct de interes in plus: presedintele Xi Jinping urmeaza sa devina cel mai puternic…

- Președintele Chinei, Xi Jinping este pe cale sa iși consolideze rolul de cel mai puternic lider chinez din ultimele decenii, atunci cand membrii Partidului Comunist aflat la putere in China se vor reuni pentru cel de-al 20-lea congres. In ultimii ani, la aceste reuniuni a avut loc un transfer de putere…

- Ion Veste, primarul din satul Zaim, raionul Caușeni a lasat cererea de demisie pe masa din biroul sau de munca și a plecat peste hotare. El deținea al treilea mandat de primar și printre consateni avea reputație buna.

- Surse anti-chineze au anunțat ca Xi Jinping, presedintele chinez, ar fi fost arestat si pus sub paza la domiciliu. Informația nu a fost confirmata de autoritațile din China. Zvonurile cu privire la arestarea președintelui Chinei au aparut pe mai multe conturi de Twitter, care au fost preluate de unele…

- In timp ce forțele rusești sufera o serie de infrangeri in Ucraina, Moscova incearca sa scoata in evidența sprijinul Beijingului pentru invazie inainte ca Vladimir Putin sa se intalneasca saptamana aceasta cu liderul chinez Xi Jinping, scrie CNN.

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a elogiat contribuțiile aduse de experții straini din cadrul Editurii de Limbi Straine din Beijing, apreciind eforturile depuse pentru traducerea carților chinezești și promovarea schimburilor culturale dintre China și alte țari. In mesaj, președintele Xi a aratat ca…