FCSB - Sepsi live video: Anunţul lui Gigi Becali, se schimbă totul la vicecampioana României

FCSB - Sepsi live video: "Roman e jucătorul pe care l-am plăcut de zece ani. Şi acum un an, am vorbit şi cu Iftime şi cu el, el că nu vreau… Acum am vorbit cu el şi cu Iftime şi am zis: ‘Dacă mă calific, vii?’… [citeste mai departe]