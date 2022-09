Stiri pe aceeasi tema

- Surse anti-chineze au anunțat ca Xi Jinping, presedintele chinez, ar fi fost arestat si pus sub paza la domiciliu. Informația nu a fost confirmata de autoritațile din China. Zvonurile cu privire la arestarea președintelui Chinei au aparut pe mai multe conturi de Twitter, care au fost preluate de unele…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, urmeaza sa defineasca reunificarea cu Taiwanul ca obiectiv pe termen lung al Partidului Comunist Chinez (PCC) cu ocazia Congresului care va incepe in 16 octombrie, afirma surse de la Beijing ale agentiei Kyodo.

- O femeie din Arabia Saudita va ajunge dupa gratii din cauza postarilor de pe rețelele sociale. E al doilea caz care se intampla doar in luna august a acestui an, potrivit romaniatv.net Nourah bint Saeed al-Qahtani a fost condamnata la 45 de ani inchisoare de un tribunal din Arabia Saudita pe motiv ca…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a elogiat contribuțiile aduse de experții straini din cadrul Editurii de Limbi Straine din Beijing, apreciind eforturile depuse pentru traducerea carților chinezești și promovarea schimburilor culturale dintre China și alte țari. In mesaj, președintele Xi a aratat ca…

- Intr-o dupa-amiaza insorita de iunie, Wang Qun s-a hotarat sa escaladeze gardul de oțel inalt de cațiva metri. Prima sa privire catre visul american a fost sa admire palmierii și casele de peste granița. Spre deosebire de multe dintre miile de imigranți care urmareau sa treaca ilegal granița dintre…

- Perceptiile, chiar si atunci cand sunt in dezacord cu realitatea, au avut adesea consecinte catastrofale in istorie; de aceea e important ce lectii va trage China din razboiul din Ucraina si reactia Americii; va fi incurajata sau descurajata sa atace Taiwanul? Vizita lui Nancy Pelosi in Taiwan a provocat…

- Daca ai cont de Facebook, Twitter sau Instagram sunt sanse mari sa poti urmari ce fac vedetele tale preferate. Va fi posibil sa citesti comentariile postate de Lady Gaga, Reese Witherspoon, Jon Stewart, sfaturile lui Wiz Khalifa sau informatii despre activitatea altor celebritati si, totodata, sa impartasesti…

- Celebrarile iminente din Hong Kong cu ocazia celei de-a 25-a aniversari a dominației chineze sunt o „victorie a guvernului central asupra opoziției politice”, a declarat un politolog pentru Reuters. La 1 iulie, centrul financiar va marca cea de-a 25-a aniversare a guvernarii chineze, cand a revenit…