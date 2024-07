Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a raspuns la scrisoarea primita din partea angajaților Companiei de Aviație Xiamen, transmițandu-le felicitari și urari, la implinirea a 40 de ani de la inființarea companiei. In scrisoarea de raspuns, președintele Xi indeamna angajații Companiei de Aviație Xiamen sa…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a promis sa promoveze un mediu deschis și competitiv la nivel mondial pentru inovațiile științifice și tehnologice și sa extinda schimburile și cooperarea internaționala, a anunțat marți presa de stat, potrivit Reuters. Comentariile vin intr-un moment in care a doua…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a transmis o scrisoare de raspuns președintelui Universitații Kean din SUA, Lamont Repollet, in care incurajeaza intensificarea schimburilor și a cooperarii intre universitațile celor doua țari, pentru a contribui la promovarea prieteniei China-SUA. Relațiile chino-americane…

- Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a raspuns acuzațiilor Centrul de Resurse Juridice din Moldova referitoare la scrisoarea ce o vizeaza pe Tatiana Raducanu. „Nu am venit in aceasta funcție sa-mi fac prieteni. Nu aș fi ajuns pina aici fara tarie de caracter. Acuzațiile false și atacurile…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut, joi, convorbiri cu omologul rus, Vladimir Putin, aflat in vizita la Beijing. Cei doi lideri au rezumat experiențele din cei 75 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, facand un schimb de opinii privind relațiile bilaterale și o serie de probleme majore…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a transmis vineri un mesaj de felicitare participanților la cea de-a 8-a editie a Expo China-Rusia. Xi Jinping a aratat ca in urma eforturilor comune, relatiile dintre China si Rusia au progresat, ambele tari si popoare beneficiind de rezultatele colaborarilor bilaterale.…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a subliniat eforturile pentru deschiderea continua de noi perspective in educația ideologica și politica in școli, in noua epoca. Totodata Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) și președinte al Comisiei Militare Centrale, Xi a facut…

- Pentru prima data in ultimii cinci ani, președintele Chinei, Xi Jinping, va vizita, saptamana viitoare, Franța, Ungaria și Serbia, in contextul in care relatiile dintre tarile europene si China sunt tot mai tensionate din cauza scandalurilor legate de spionaj și de sprijinul Chinei pentru Rusia.