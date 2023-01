Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut vineri un dialog, in sistem videoconferința, cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Xi Jinping a remarcat ca in primele 11 luni ale anului 2022, schimburile comerciale chino-ruse au creat un nou record. Parteneriatul investițional s-a optimizat, colaborarea…

- Președintele rus nu le va trimite urari de Anul Nou omologilor sai american și francez, Joe Biden și Emmanuel Macron, și nici cancelarului german Olaf Scholz, a anunțat, vineri, Moscova, in contextul razboiului inceput de Rusia in Ucraina. Pe de alta parte, Vladimir Putin a salutat deja mai mulți lideri,…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis miercuri un mesaj scris summitului intreprinzatorilor China-America Latina, ajuns la a 15-a ediție. In mesaj, Xi Jinping menționeaza ca statul chinez va aplica politica de deschidere catre exterior pentru un avantaj reciproc și caștiguri comune, perseverand…

- Președintele Chinei, Xi Jinping a avut vineri un discurs la cea de-a 29-a reuniune informala a liderilor APEC organizata la Bangkok, capitala Thailandei. Xi Jinping a relevat ca regiunea Asia-Pacific constituie o forța motrice a creșterii economiei mondiale. In ultimele decenii, cooperarea economica…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a participat vineri, in sistem videoconferința, la ceremonia de deschidere a celei de-a 5-a ediții a Expoziției Internaționale de Importuri din China (EIIC) de la Shanghai, subliniind ca Republica Populara Chineza va impartași oportunitațile cu toate țarile. In urma…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut vineri seara un discurs in format video la ceremonia de deschidere a celei de-a 5-a ediții a Expoziției Internaționale de Importuri din China (EIIC). El a spus ca la cel de-al 20-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez a fost subliniat faptul ca RPC…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis duminica un mesaj de felicitare Asociației de Prietenie Rusia-China, cu ocazia celei de-a 65-a aniversari de la inființarea organizației. Xi Jinping a menționat ca in cei 65 de ani de existența, Asociația de Prietenie Rusia-China a urmarit statornic idealul…

- Președintele Chinei Xi Jinping și președintele Germaniei Frank Walter Steinmeier și-au trimis mesaje de felicitare la 50 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice bilaterale. Xi a menționat in mesajul sau ca in ultimele cinci decenii, in spiritul respectului reciproc și al caștigului comun, China…